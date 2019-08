Il governatore vuole fare sentire la vicinanza del governo regionale

Domani il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci andrà a Linosa nelle isole Pelagie. Il governatore incontrerà il sindaco Salvatore Martello e gli operatori del piccolo centro agrigentino. Per Musumeci – che sarà accompagnato dagli assessori all’Economia Gaetano Armao, alle Infrastrutture Marco Falcone e al Territorio Toto Cordaro – sarà la sesta tappa tra le isole minori della Sicilia, dopo Lampedusa, Ustica, Pantelleria, Marettimo e Stromboli.

“Come già fatto in passato – afferma il presidente – vogliamo far sentire la vicinanza del governo regionale agli abitanti del luogo e verificare le difficoltà con le quali sono costretti a convivere. Da parte nostra c’è grande attenzione verso le piccole comunità e stiamo facendo di tutto per alleviare i disagi di chi vive in un’isola nell’Isola”.