Dopo un mese di accertamenti, i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè (Ag) sono riusciti a dare un’identità all’uomo che, a metà dello scorso settembre, ha imbrattato, con vernice di vari colori, la marna di Punta Bianca ad Agrigento. Si tratta di un uomo di 44 anni di Favara, che è stato denunciato alla Procura per deturpamento di bellezze naturali. Sulla marna di Punta Bianca erano state trovate scritte e disegni.

L’area non è considerata riserva, ma è sottoposta, con decreto regionale del 2001, a vincoli di immodificabilità. Attraverso un’indagine tecnica gli investigatori sono riusciti a individuare il presunto responsabile dello sfregio. La marna di Punta Bianca, consorella della vicina Scala dei Turchi, è stata poi ripulita grazie all’opera dei volontari dell’associazione ambientalista MareAmico, che aveva denunciato lo scempio.

La marna di Punta Bianca, consorella della vicina Scala dei Turchi, è stata nelle settimane successive al danneggiamento, ripulita grazie all’opera dei volontari dell’associazione ambientalista MareAmico, che ne aveva denunciato lo sfregio. Lo scorso 13 settembre, infatti, ancora vandalismo ambientale in provincia di Agrigento. Dopo le tante denunce riguardanti Scala dei Turchi, MareAmico aveva denunciato un altro episodio.

