l'impegno dell'associazione ambientalista

“Punta Bianca torna al suo splendore grazie all’opera meritoria effettuata dai volontari dell’associazione Mareamico di Agrigento che hanno ripulito la Marna ultimamente deturpata da vergognosi atti vandalici.”

A sostenerlo è il deputato regionale Carmelo Pullara.

“Rivolgo il mio plauso personale -sostiene Pullara -a tutti i volontari che con olio di gomito, con sudore e tanta buona volontà si sono adoperati in questi giorni per riportare alla sua originaria bellezza la marna di Punta Bianca imbrattata qualche giorno fa con vernice di diversi colori. Questa è la risposta che proviene dai cittadini che intendono tutelare e salvaguardare il valore dei beni comuni.

Un sito naturalistico e di interesse turistico importante come Punta Bianca va salvaguardato e controllato, non può essere abbandonato a sé stesso senza controlli, in balia del folle di turno che la vandalizza.

Mi auguro – conclude Pullara – che il nobile gesto ad opera dei volontari dell’associazione Mareamico possa essere da esempio per tutti. Questa è la risposta che Agrigento continuerà a dare a tutti coloro che imbrattato, sporcano e vandalizzano.”

Lo scorso 13 settembre, infatti, ancora vandalismo ambientale in provincia di Agrigento. Dopo le tante denunce riguardanti Scala dei Turchi, MareAmico aveva denunciato un altro episodio.

Imbrattata con vernice, di vari colori, infatti, la roccia bianca di Punta Bianca ad Agrigento nei pressi dell’ex casermetta della Guardia di finanza dove è stato compiuto lo scempio.

L’associazione ambientalista MareAmico ha formalizzato una denuncia contro ignoti e i carabinieri hanno avviato le indagini.

Il reato ipotizzato è distruzione o deturpamento di bellezze naturali. L’area anche se non è riserva naturale è sottoposta a vincoli di immodificabilità con decreto regionale del 2001.

MareAmico è la stessa associazione che da anni si batte per la salvaguardia proprio di Scala dei Turchi più volte vandalizzata e deturpata. Quelle battaglie hanno portato al sequestro della scalinata naturale e adesso, si spera, ad interventi di salvaguardia.