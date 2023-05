Trasferito all'ospedale dei Bambini

E’ stato trasferito alla Terapia intensiva dell’ospedale dei Bambini di Palermo il tredicenne di Favara che nella notte fra sabato e domenica scorsi è stato investito, mentre attraversava la strada, da un’auto pirata. Il suo quadro clinico viene definito molto grave, dai medici che si stanno prendendo cura dal ragazzo che già, all’ospedale di Agrigento, è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici.

L’investitore indagato

Il diciottenne, alla guida di una Fiat Punto, che lo ha travolto in via Setti Carraro vicino alla villetta della Pace di Favara (Ag), subito dopo l’incidente stradale e la fuga è tornato indietro e s’è presentato ai carabinieri. E’ risultato positivo all’alcol test ed è stato denunciato alla Procura di Agrigento per le ipotesi di reato di lesioni personali, fuga in caso di lesioni personali stradali e guida sotto l’influenza dell’alcol.

La tragedia di Palagonia

Un incidente stradale mortale si è verificato, alle 1.30 circa di oggi, in piena notte, nel centro urbano di Palagonia. Due auto, secondo le ricognizioni degli inquirenti, si sono violentemente scontrate per cause in corso di accertamento: un’Opel Mokka ed una Fiat Brava.

A seguito dell’impatto, un 42enne palagonese ha perso la vita. Sul tragico bilancio finale del sinistro “pesano” anche le condizioni di tre feriti, di cui due minorenni, figli della vittima. Per loro si è reso necessario, dopo i primi soccorsi sanitari, il trasporto in ambulanze del Sues 118 negli ospedali di Caltagirone e Lentini. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra di vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri.

Dieci feriti a Palermo

E’ di 10 feriti il bilancio di due incidenti avvenuti a Palermo nei giorni scorsi, uno dei quali ha visto danneggiare il Ponte Ammiraglio. Notte movimentata nel capoluogo siciliano dove si è seriamente rischiato il peggio. Fortunatamente tutti i feriti coinvolti negli incidenti sono stati ricoverati in codice verde o giallo, nessuno ha riportato gravi lesioni.

L’incidente al Ponte Ammiraglio

Sicuramente l’incidente più rischioso è quello avvenuto poco prima delle 5 di questa notte a Ponte Ammiraglio, nella cosiddetta “piazza Scaffa” all’angolo con corso dei Mille. Una Bmw X5 nell’affrontare una curva è uscita fuori corsia. Il mezzo si è catapultato a velocità sul marciapiede ed ha danneggiato il muretto di recinzione e il passamano in ghisa. All’interno del veicolo 4 i passeggi, tutti rimasti lievemente feriti e soccorsi da un’ambulanza del 118 e dai vigili del fuoco. Probabilmente l’alta velocità è stata la causa di questa uscita di corsia e della perdita di controllo del Suv.