Domani alle ore 17 a Lampedusa sarà presente la vice ministra dell’Economia e Finanze Laura Castelli per inaugurare il «Centro clinico M. Albanese», in via Grecale, 22.

Il centro clinico è da sempre un laboratorio di analisi cliniche, convenzionato con il servizio sanitario dell’Asp 6 di Palermo, è esclusivo riferimento per le isole di Lampedusa e Linosa.

La vice ministra con la sua presenza sarà «a testimoniare il suo interesse per la realtà lampedusana per cui ha già iniziato a prevedere progetti concreti di «economia sociale» con alla collaborazione virtuosa di Manola Albanese legale rappresentante della MàMa S.r.l. e del centro clinico di Lampedusa».

Continuano gli sbarchi a Lampedusa

Sono 22 i sedicenti egiziani, sudanesi e bengalesi che sono stati intercettati dopo una notte di stop agli sbarchi, lungo la strada di Cala Pisana a Lampedusa.

A bloccarli, dopo l’approdo, sono stati i militari della Guardia di finanza che hanno anche ritrovato la piccola imbarcazione, salpata da Bengasi in Libia, abbandonata sugli scogli.

Sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 1.277 ospiti. Per stamani, su disposizione

della Prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento di 40 migranti, fra cui 10 minori, con il traghetto di linea per Porto Empedocle.

I camper della salute dell’Asp a Mondello

Per un giorno piazza Mondello si è trasformata nella piazza della salute ospitando i camper dell’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo. Il vento non ha ostacolato l’attività degli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo che hanno proposto l’ormai consolidato programma di screening oncologici e vaccinazioni, oltre ad uno sportello amministrativo che ha fornito risposte a tutte le richieste degli utenti. Tantissime sono state le persone che sono salite a bordo dei camper, giunti alla 73^ tappa di un tour che, nell’arco di un anno, ha praticamente toccato la gran parte dei centri della provincia, oltre le isole di Ustica, Lampedusa e Linosa. L’iniziativa di Mondello, organizzata in occasione di Best Insanitas, ha fatto registrare in 7 ore di attività 182 prestazioni complessive, di cui 60 mammografie, 42 tra Pap Test ed HPV test nell’ambito dello screening del cervicocarcinoma, mentre sono stati 31 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.