È morto dopo quattro giorni di agonia l’insegnante e architetto Carmelo Vella, 43 anni, di Canicattì, coinvolto in un incidente stradale sulla statale 115, all’altezza di Porto Empedocle. Il professionista, sposato e padre di una bimba, era al volante di una Renault Clio che si è scontrata prima contro un camion e poi contro una Renault Twingo. Dopo un iniziale ricovero all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, è stato trasferito a Palermo dove i medici del “Civico” lo hanno sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Dopo l’operazione, è stato spostato in prima rianimazione dove il suo quadro clinico è stato subito definito “critico”. Ieri, la diagnosi di morte cerebrale e oggi quella di morte clinica. I familiari hanno dato l’assenso all’espianto degli organi.

Incidente a Palermo

È un uomo di quasi 54 anni la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto pochi giorni fa in via Dante a Palermo all’altezza del civico 56. Un motociclista, un uomo di origini romene, Ion Doru Vacarescu in sella ad un T-Max, ha perso la vita finendo contro un albero, poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio. Non sembrerebbe ci siano altri mezzi coinvolti. L’impatto è stato fatale.

Tragedia a Serradifalco

Un ragazzo di 30 anni, Calogero Pace, è morto a Serradifalco, nel Nisseno, in un incidente stradale. A bordo di una moto si sarebbe scontrato contro un carroattrezzi intorno alle 14.30 del lunedì di Pasquetta. Quando è arrivata l’ambulanza il motociclista era in arresto cardiaco e all’arrivo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta è stato dichiarato il decesso.

Altro scontro sulla Comiso-Vittoria

Incidente stradale con due feriti ed una vettura capovolta a Pasquetta lungo la strada Comiso-Vittoria. Sul posto sono accorsi i vigili urbani di Vittoria che hanno poi gestito il traffico. Dopo lo sbandamento, l’automobile è uscita fuori strada e si è capovolta. Sull’automobile viaggiavano due persone, made e figlie rimaste ferite. La figlia è già stata dimessa dall’ospedale mentre per la madre, che ha subito una frattura, si sono resi necessari degli accertamenti.