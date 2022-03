Inutile l'intervento dell'elisoccorso

È morto il giovane Antonio Restivo, 20 anni, in seguito ad un incidente stradale verificatosi oggi in via Cicero e Di Francisca, a poche decine di metri dallo stadio comunale “Bruccoleri” di Favara (in provincia di Agrigento).

Auto contro un camion: i dettagli dell’impatto

Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri, una Fiat Grande Punto, condotta dal giovane, è finita – per cause ancora da accertare – contro un camion che era posteggiato a bordo della carreggiata.

Sul posto, scattato l’allarme, sono arrivati una autoambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno svolgendo le indagini di rito. I militari dell’Arma hanno effettuato i primi rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del tragico incidente in cui ha perso la vita il ventenne.

Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. In volo – da Caltanissetta – si è levato l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare però per il ventenne Antonio Restivo.

Il cordoglio sui social

“La comunità di Favara si stringe intorno alla famiglia di Antonio, morto a soli 20 anni in un tremendo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi. Tragedie come queste privano di senso qualunque parola. Resta il dolore dei genitori, degli amici, dei parenti, di chiunque conoscesse Antonio”. Lo ha scritto sui social network il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

“Mi dispiace tantissimo per quanto accaduto. Il mio cordoglio ai familiari e agli amici del giovane favarese, che ha perso la vita in un tratto di strada troppo spesso luogo di incidenti gravi e, in questo caso, mortali”, scrive su Facebook il capogruppo M5S all’Ars Giovanni Di Caro.