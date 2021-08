la tragedia a Palma di Montechiaro

Un 14enne perde il controllo dello scooter e muore nell’Agrigentino

La tragedia a Palma di Montechiaro, il ragazzo è morto nonostante i soccorsi

Ancora vittime lungo le strade in Sicilia

Un quattordicenne ha perso la vita, stanotte, a causa di un incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi. Il ragazzo è stato subito soccorso ma è morto in ospedale.

Il racconto della tragedia

L’adolescente era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia, in contrada Ciotta a Palma di Montechiaro (Ag), ha perso il controllo del mezzo ed è violentemente finito sul selciato. Il minorenne, scattato l’allarme, è stato subito soccorso e trasferito all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata (Ag) dove però i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. (

Aveva solo 14 anni

La vittima si chiamava Calogero Cammalleri ed aveva compiuto 14 anni lo scorso 16 giugno. L’adolescente era da solo sullo scooter quando ha perso il controllo. La dinamica dell’incidente, ancora da ricostruire, è al vaglio della polizia di Palma di Montechiaro.

Ancora vittime della strada

Nei giorni scorsi un altro incidente mortale sulla Statale 193, ad Augusta, nel Siracusano, tra un furgone e una macchina. Secondo una prima ricostruzione, il primo mezzo è andato a sbattere contro un albero mentre l’auto si è ribaltata e il suo conducente è deceduto. La vittima è Francesco Amoddio, 89 anni, residente a Sortino, mentre è rimasto ferito l’uomo alla guida del furgone, B.S., 52 anni, di Floridia.

I soccorsi dei pompieri

I primi a prestare soccorso sono stati i vigili del fuoco mentre i carabinieri sono impegnati nel verificare le responsabilità in questo scontro di difficile lettura, fatto sta che la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. Gli inquirenti, che procedono per omicidio stradale, dovranno accertare le modalità dell’impatto, se uno dei conducenti ha commesso una violazione, tra cui una manovra azzardata o perché magari impegnato nella conversazione al telefono.