indagano i carabinieri

Un operatore ecologico cinquantatreenne, A. A., è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro.

Mentre era in servizio per le strade di Cammarata, in provincia di Agrigento, il netturbino è rimasto incastrato, all’altezza di una spalla, nell’autocompattatore.

L’uomo è stato soccorso dall’elicottero del 118 che lo ha prontamente trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Il lavoratore non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Indagano i carabinieri per comprendere le dinamiche dell’incidente.