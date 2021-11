Sopralluogo nei prossimi giorni

Entra nel vivo l’iter istitutivo dell’area protetta di Punta Bianca, tra Agrigento e Palma di Montechiaro, voluto dal governo Musumeci. Oggi si è svolta la riunione con il comando dell’Esercito della Regione siciliana per delimitare con precisione il confine tra lo spazio destinato alla riserva e il poligono militare di località Drasi.

All’incontro in assessorato, presieduto dall’assessore regionale al Territorio e ambiente, Toto Cordaro, hanno partecipato il generale Maurizio Scardino, comandante militare dell’Esercito in Sicilia, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, Fabio Galluzzo di Mare Vivo Sicilia e Claudio Lombardo di Mareamico.

Nel corso della riunione è stato deciso che nei prossimi giorni si farà un sopralluogo a cura dei funzionari del dipartimento Ambiente. Prossimo passaggio sarà l’esame del C.R.P.P.N (Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale) che dovrà esprimersi circa l’istituzione della riserva naturale, la cui proposta passerà al vaglio della Commissione Ambiente all’Ars.

Cordaro “Ad inizio 2022 la nuova riserva sarà istituita”

“Confidiamo che all’inizio del 2022, tenuto conto dei tempi imposti dai passaggi burocratici che pure sono in una fase avanzata, la nuova riserva di Punta Bianca sarà ufficialmente istituita con decreto assessoriale – dice l’assessore regionale all’Ambiente, Cordaro – ciò significa che l’impegno del presidente della Regione, Musumeci verrà, dunque, portato a termine nei tempi previsti. Desidero ringraziare il generale Maurizio Scardino e i rappresentanti delle associazioni per l’approccio costruttivo mostrato nel corso della riunione”.

Nei giorni scorsi avviato l’iter

Nei giorni scorsi, il governo Musumeci, su proposta dell’assessorato del Territorio e dell’Ambiente, ha avviato l’iter per la creazione dell’area protetta su circa 300 ettari ricadenti tra Agrigento e Palma di Montechiaro, attraverso l’inserimento nel Piano regionale dei parchi e delle riserve.

Musumeci: “Preziosa porzione della nostra terra”

“Abbiamo voluto dare un impulso definitivo – commenta il presidente della Regione Nello Musumeci – alla procedura per porre sotto tutela un’altra preziosa porzione della nostra terra. Era un impegno che avevo assunto durante una mia visita nell’Agrigentino. L’obiettivo è quello di consentirne una valorizzazione sostenibile anche se non ingessata. Per i Comuni interessati sarà una nuova opportunità di sviluppo, nel rispetto del paesaggio”.

L’appello di Belen Rodriguez

Da tempo ormai, le associazioni ambientaliste, come MareAmico Agrigento, lanciano appelli sulla necessità di salvaguardare Punta Bianca.

Sulla vicenda è intervenuta anche la showgirl Belen Rodriguez, che ieri su Instagram ha postato una foto del suggestivo luogo, lanciando anche lei un appello a Musumeci per la tutela del sito.

Rodriguez ha scritto: “Abbiamo scelto come location della prossima campagna di @hinnominate, Punta bianca. È un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale. In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla regione sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al Presidente Musumeci, affinché istituisca la tanto agognata riserva naturale”.