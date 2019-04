la denuncia per chiedere l'intervento del governo

“Invece di ricordarsi di noi solo quando ci sono “porti da chiudere”, il Governo intervenga sul ricatto subito dai cittadini di Linosa dove il prezzo della benzina è arrivato a 2,50 euro al litro!”.

E’ la denuncia sui social di Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa che pubblica la foto del distributore di benzina di Linosa che segna il prezzo esorbitante del carburante.

“Capisco che si tratta di un’attività privata, – tuona ancora Martello – ma è inaccettabile permettere di arrivare a questo prezzo, considerando oltretutto che si tratta dell’unico impianto di distribuzione carburante dell’isola”.

“Mi aspetto – conclude il sindaco – che chi ha competenza in materia intervenga al più presto, o che i titolari dell’impresa si ‘ravvedano’ e si ricordino dell’impegno messo in campo dall’amministrazione comunale nelle scorse settimane per superare i problemi che impedivano la riapertura dell’impianto dopo i recenti lavori di ammodernamento.

#Linosa #benzina”.

LEGGI ANCHE

Linosa senza benzina da due mesi, cittadini riconsegnano tessere elettorali