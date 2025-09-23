Indagini della guardia di finanza

Nell’ambito del presidio esercitato dalla Guardia di finanza a salvaguardia della spesa pubblica, i militari del Comando Provinciale di Agrigento hanno avviato un controllo nei confronti di un’impresa edile incaricata ad eseguire i lavori di costruzione di una pista ciclabile, commissionati dal Comune di Porto Empedocle.

Nel corso degli approfondimenti è emerso che la società appaltatrice avrebbe indebitamente ottenuto la liquidazione di somme di denaro per la fornitura di conglomerato cementizio per quantitativi ben superiori a quelli effettivamente posati.

In particolare, dai riscontri condotti, gli investigatori del Nucleo polizia economico-finanziaria di Agrigento hanno rilevato che, su oltre 410 metricubi di calcestruzzo per i quali è stato richiesto il pagamento alla stazione appaltante, ne sarebbero stati, in realtà, gettati solamente 300, con un ammanco di oltre 100 metricubi.

I Finanzieri operanti hanno, conseguentemente, proceduto al sequestro probatorio della sezione di cantiere interessata dai lavori e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento il legale rappresentante della società appaltatrice, il direttore tecnico del cantiere e il direttore dei lavori per l’ipotesi di reato di frode in pubbliche forniture.

L’utilizzo trasparente ed efficiente dei fondi pubblici favorisce la crescita produttiva e occupazionale del sistema Paese.

Proprio in tale ottica, la Guardia di finanza affianca le Amministrazioni centrali e gli Enti locali nell’adozione di una strategia antifrode finalizzata a prevenire e contrastare gli illeciti e gli sprechi.