Su un 52enne da tempo si erano concentrati i sospetti

La cocaina era nascosta ovunque, persino all’interno del barattolo delle patatine. Talmente tante ne aveva a disposizione un uomo di 52 anni di Lampedusa, arrestato dalla guardia di finanza per detenzione ai fini di spaccio. Nella sua disponibilità trovati ben 4 chili e mezzo di polvere bianca tra casa sua e un’area di campagna.

In blitz all’alba

L’operazione è scattata all’alba quando i finanzieri hanno perquisito l’abitazione di un sospetto spacciatore di droga. Su di lui da tempo si erano accesi i fari degli investigatori. Dentro l’immobile veniva trovati due panetti da un chilo ciascuno di cocaina, ancora sigillati. Rinvenuti inoltre ulteriori 67 grammi della sostanza stupefacente, pronta per essere verosimilmente confezionata in dosi, due bilancini di precisione e la somma di euro 5.900 in banconote di vario taglio. Materiale nascosto in posti diversi dell’abitazione e in luoghi anche insoliti, tra cui un barattolo di patatine.

Le verifiche sul telefono

I militari hanno, quindi, proceduto ad un immediato esame dei contenuti di un telefono cellulare trovato nella disponibilità del presunto spacciatore. Ad essere stata trovata nella galleria fotografica una recente fotografia, raffigurante una caratteristica vegetazione dell’isola. Grazie alla capillare conoscenza dei luoghi, i militari sono stati in grado di risalire al punto esatto dove era stata scattata la fotografia. L’area è stata quindi ispezionata e sono stati trovati nascosti in mezzo ad un cespuglio altri due panetti di cocaina del peso complessivo di 2,4 chili.

L’arresto

L’uomo veniva arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento, che ha assunto la direzione delle indagini, il Gip del tribunale ha convalidato l’arresto del presunto “spacciatore” ordinandone la custodia cautelare in carcere. Nella provincia di Agrigento, nell’ultimo anno e mezzo, in diverse operazioni di servizio, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza oltre 225 chilogrammi di sostanza stupefacente, di vario tipo, destinata al consumo locale.











