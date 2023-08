Ieri erano stati 38 gli sbarchi con l'arrivo di 1.377 persone

Notte di sbarchi a Lampedusa dove, dopo il soccorso di 20 barchini, sono approdati 791 migranti, fra cui donne e minori. Ad agganciare le carrette, con a bordo da un minimo di 6 persone ed un massimo di 70, sono state le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. In supporto anche i natanti di Open Arms, che ha trasbordato 70 nordafricani, e della Ong Astral che ha soccorso tre gruppi di 41, 51 e 42 migranti. Lasciate alla deriva le imbarcazioni usate per i viaggi.

Le testimonianze dei migranti

Secondo quanto raccontato dai migranti, originari di Burkina Faso, Camerun, Nigeria, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Tunisia e Senegal, 17 traversate sono partite da Sfax, le altre da Sidi Man Sour, Monastir e Sidi Ahmed, in Tunisia. Ieri, sull’isola, in 24 ore, ci sono stati 38 sbarchi con un totale di 1.377 persone.

2.200 in hotspot Lampedusa, trasferimenti no stop

Sono 2.200 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove, in circa 36 ore, sono sbarcate complessivamente 2.168 persone. Su disposizione della prefettura di Agrigento la polizia in mattinata trasferirà al porto 500 migranti che verranno imbarcati sul traghetto Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. In serata, saranno invece circa 200 coloro che lasceranno la struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola. Verranno trasferiti con il secondo traghetto che collega le isole Pelagie con Porto Empedocle. Ieri, con un volo Oim per Bari e con il traghetto Cossyra, erano state complessivamente trasferite 370 persone.

Il mese scorso altra ondata

Lo scorso mese di luglio si fu una simile ondata di sbarchi di migranti sempre a Lampedusa e non solo. In tal senso prese posizione il ministro della Protezione civile Nello Musumeci. Lo fece in occasione della sua visita a Palermo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per superare l’emergenza cimiteriale nel capoluogo siciliano. “Bisogna bloccare le partenze – disse -, ma non siamo contrari alle braccia e al fosforo dei migranti”.

