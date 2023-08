“Il messaggio che è importante che le ong comprendano è che non farle attraccare a Lampedusa non significa voler fare loro un danno o creargli ulteriori problemi. Significa soltanto che Lampedusa ora, come anche nel recente passato, non è assolutamente in grado di ricevere altri profughi. Significa dire con chiarezza che portare ulteriori persone implica un trattamento non adeguato”. Così il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, sulle polemiche dopo che alla nave ong Ocean Viking e ai 438 extracomunitari a bordo è stato assegnato come porto Genova. Ieri, con 65 approdi, sono arrivate 1.918 persone; oggi, dopo 29 sbarchi, 1.116.

Le polemiche per la nave Aurora

La nave Aurora della ong Sea Watch, che nei giorni scorsi anziché dirigersi a Trapani che era stato indicato come porto sicuro ha attraccato a Lampedusa dove ha fatto sbarcare 72 migranti, è stata sottoposta a fermo amministrativo per 20 giorni. Fino a tarda sera, ieri, dopo l’ispezione, la guardia costiera ha esaminato tutti i documenti di bordo ed ha verificato gli strumenti tecnici.

I poliziotti della squadra mobile e quelli della Digos della questura di Agrigento hanno invece ascoltato i migranti che sono stati soccorsi e sbarcati sabato. La Sea Watch aveva detto che “non aveva altra scelta”.

Ancora sbarchi in Sicilia

Sono 675 i migranti nell’area sbarchi e pre-identificazioni di Porto Empedocle (Agrigento). Su disposizione della prefettura di Agrigento, in base alle quote di posti disponibili indicate dal ministero dell’Interno, entro questa sera verranno trasferite 527 persone. L’elenco delle distribuzioni prevede che 27 minori non accompagnati vengano sistemati a Villa Sikania, a Siculiana, 100 a Pozzallo, 80 a Catania, 50 nelle strutture del Veneto, 80 in Liguria e 50 nelle Marche. Nella tensostruttura del porto resteranno così in 148 (difficile trovare autobus per il trasporto), che dovrebbero andare in Umbria (30), 20 in Basilicata. Numeri che sono costantemente in aumento, nonostante tutte le polemiche e le soluzioni tampone che spesso non funzionano.

