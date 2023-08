L’ipotesi è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

C’è un’inchiesta della Procura di Agrigento in seguito al ritrovamento nel mare di Lampedusa del cadavere di un ivoriano 56enne. Il corpo recuperato ieri, a circa 6 miglia dall’isolotto di Lampione, da un pattugliatore della guardia di finanza. A muoversi in questa direzione il capo facente funzioni della Procura Salvatore Vella. L’ipotesi di reato è quella di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’identificazione grazie al passaporto

L’uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato identificato grazie al passaporto che aveva in tasca. Non è chiaro come e quando l’ivoriano sia finito in mare. Sono almeno due i naufragi di barchini segnalati da inizio mese. In quelle circostanze vennero recuperati i cadaveri di un bambino di un anno e mezzo e di una donna, entrambi ivoriani.

Ad aprile altro cadavere

Nell’aprile scorso c’era anche il cadavere di un giovane tra i 33 migranti sbarcati sempre a Lampedusa, nell’Agrigentino. Erano tutti di nazionalità tunisina, fra cui 7 donne e 8 minori. L’imbarcazione di 6 metri sulla quale viaggiavano soccorsa dalla motovedetta Cp 273 della guardia costiera. Altro cadavere di migrante trovato all’alba dell’1 aprile dagli uomini della capitaneria di porto in mare davanti a Lampedusa. In quell’occasione la motovedetta Cp273 stava rientrando verso molo Favarolo, dopo aver soccorso 37 persone. Quando venne avvistato in acqua il corpo di un giovane, tra i 20 ai 30 anni, in stato di saponificazione. Appena qualche giorno prima i vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa avevano recuperato, a Punta Alaimo, zona Capo Grecale, il cadavere di una donna.

Scoperta macabra

Ancora più macabra la scoperta fatta nel marzo scorso. Un cadavere, senza testa e senza braccia, in avanzato stato di decomposizione, venne ritrovato, dai carabinieri sull’arenile di Lampedusa. Il fatto che il corpo fosse avvolto in una coperta lascerebbe ipotizzare un decesso durante la traversata e una forma di seppellimento in mare. I militari dell’Arma furono allertati dalla capitaneria di porto che aveva avvistato la salma durante un giro di perlustrazione della costa.

