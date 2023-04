Le altre salme verranno trasferite dopo le autorizzazioni

Quattro delle sei bare che erano nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, a Lampedusa, sono state trasferite con il traghetto di linea e sbarcate a Porto Empedocle nell’Agrigentino. Due verranno portate a Montevago, altrettante al camposanto di Siculiana dove verranno tumulate. A dare disponibilità all’accoglienza dei feretri sono stati i sindaci Margherita La Rocca Ruvolo e Peppe Zambito. Le altre bare rimaste al cimitero di Lampedusa verranno trasferite soltanto dopo che arriveranno le autorizzazioni di Procura e Prefettura di Agrigento.

Migranti trasferiti da Lampedusa con aerei, traghetti e navi

Novanta, dei 2.705 ospiti dell’hotspot di Lampedusa, sono stati imbarcati sul pattugliatore della Guardia di finanza che è in viaggio verso Pozzallo nel Ragusano. In mattinata, secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, sono stati trasferiti altri 250 migranti con la nave di linea per Porto Empedocle. Con tre diversi aerei militari, durante la giornata, sono stati spostati 3 gruppi di persone, rispettivamente da 90, agli aeroporti di Trapani Birgi, Sigonella e Cagliari. Ieri sera, con il traghetto di linea arrivato all’alba a Porto Empedocle, erano stati trasferiti 389 migranti.

Dopo il trasferimento di 90 migranti, con il pattugliatore della guardia di finanza che è giunto a Pozzallo, in provincia di Ragusa, e dei 159 con il traghetto di linea che arriverà in serata a Porto Empedocle, sono decollati da Lampedusa aerei militari con a bordo 90 persone, con destinazione Sigonella e Trapani Birg, altre 90 persone in volo per Cagliari. Alle 13 nella struttura, che nei giorni scorsi è arrivata a superare anche le 3mila presenze, c’erano 2.216 ospiti.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento si sta cercando di fare in fretta, temendo nuovi e massicci approdi, per alleggerire l’hotspot dell’isola.

Per stasera, con il traghetto di linea Novelli che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle, è stato disposto lo spostamento di 410 persone e poi altre 300 con nave Peluso della Guardia costiera che sbarcheranno domani a Messina. I 410 che domani, venerdì 28 aprile, è previsto arrivino a Porto Empedocle, saranno poi trasferiti: 235 in Lombardia, 85in Veneto, 40 al Cas di Agrigento. I minorenni non accompagnati saranno ospitati tra Agrigento e Palermo.

Veliero Nadir salva 41 persone, assegnato il porto di Lampedusa

Intanto, il veliero Nadir della ong Resqship ha salvato 41 persone che si trovavano su un’imbarcazione instabile in area sar maltese. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Lampedusa. Tra i migranti recuperati anche una donna incinta ed un bambino di 4 anni. “La situazione nel Mediterraneo è drammatica. In poche ore il nostro equipaggio è stato informato di numerose emergenze in mare”, spiega la ong.

I 41 migranti, fra cui sette donne e un bambino di 4 anni, salvati ieri dalla nave Nadir della ong Resqship e sbarcati a Lampedusa, hanno riferito d’essere salpati alle 6 del 25 aprile da Sfax e d’aver pagato dai 2mila ai 4mila dinari tunisini per il viaggio su un barchino di metallo di 7 metri. I 41 hanno dichiarato di essere originari di Benin, Burkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Nigeria e Sud Sudan