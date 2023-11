Denunciati due tifosi del Trapani calcio

Il questore di Agrigento ha adottato due provvedimenti di Daspo, il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, nei confronti di due tifosi del Trapani calcio. Indagati un uomo, M.D.B. di 21 anni, ed una donna, G.S. di 33 anni, entrambi residenti a Erice. I due avrebbero creato gravi disordini nella gara di calcio tra Akragas e Trapani 1905 che si è giocata allo stadio Esseneto lo scorso 1 ottobre.

“Condotte gravemente antisportive”

Secondo quanto emerso i due avrebbero dato vita a “condotte gravemente antisportive”, quindi hanno rappresentato un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le misure di prevenzione predisposte dalla divisione polizia anticrimine dell’ufficio misure di prevenzione personale. Sono state adottate sulla scorta degli elementi raccolti e scaturiscono dall’attività investigativa condotta dalla Digos della questura di Agrigento. Verifiche che hanno permesso di individuare diversi soggetti, di cui solo il 21enne e la 33enne al momento identificati.

Cosa hanno fatto

In particolare, il 21enne, durante lo svolgimento del match dapprima accendeva un fumogeno e poi lanciava un petardo verso il rettangolo di gioco. In questo modo ha rischiato di colpire gli steward e il personale di polizia che operava a bordo campo. La donna, invece, che aveva già un precedente Daspo, con toni ed atteggiamenti aggressivi incitava alla violenza e, nel contempo, lanciava una bottiglietta sul rettangolo di gioco. I due individuati grazie alle meticolose attività investigative, anche con l’ausilio delle immagini del personale di polizia scientifica presente allo stadio. Al termine delle indagini entrambi sono stati denunciati alla Procura per il reato di lancio di materiale pericoloso durante una manifestazione sportiva.

Quali conseguenze

Con i provvedimenti appena emanati ai due giovani sarà inibito l’accesso alle manifestazioni sportive. Per 6 anni alla donna, in quanto già recidiva, mentre per il 21enne sarà di 4 anni. Inoltre, sempre per la 32enne, il Gip di Agrigento sarà chiamato a convalidare la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante lo svolgimento delle partite della compagine sportiva del Trapani1905. Sono in corso ulteriori attività finalizzate alla identificazione di altri tifosi della stessa squadra, anche loro responsabili di analoghe condotte ritenute “gravemente antisportive”.

Like this: Like Loading...