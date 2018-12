Ricercato da 20 anni in Germania reati in materia di stupefacenti Gaspare Catalfo, 44 anni, è stato arrestato da carabinieri a Palma di Montechiaro, nell’Agrigento in esecuzione di un ordine di cattura emesso nell’agosto del 1988 dall’autorità giudiziaria tedesca.

L’uomo è stato bloccato da militari dell’Arma nel centro del paese. Non ha opposto alcuna resistenza, lasciandosi ammanettare. Al 44 enne è stato quindi notificato il provvedimento restrittivo e, dopo le operazioni di identificazione, è stato trasferito in carcere.

LEGGI DI PIU’ SU GRANDANGOLO AGRIGENTO