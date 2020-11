Lorraine Bracco è un’attrice statunitense, nota per il ruolo di Karen Hill nell’indimenticabile film Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, della dottoressa Jennifer Menfi nella serie TV I Soprano e di Angela Rizzoli in Rizzoli & Isles.

Ebbene, abbiamo scoperto che si trova in Sicilia per ristrutturare una casa per la sua nuova serie HGTV My Big Italian Adventure (La mia grande avventura italiana). Ne dà notizia News12.

La serie, presentata in anteprima ad ottobre, racconta l’iter dell’acquisto e della ristrutturazione di una piccola e pittoresca casa di Sambuca di Sicilia, comune dell’Agrigentino.

