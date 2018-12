A officiare le nozze il sindaco di Agrigento Calogero Firetto

Enzo Bianco, ex sindaco di Catania, si è sposato in gran segreto e con rito civile al Castello di Siculiana, in provincia di Agrigento. Ad officiare le nozze di Bianco con Amanda Succi, consulente in relazioni internazionali, è stato il sindaco di Agrigento Calogero Firetto.

Come scrive grandangoloagrigento.it, testimoni di nozze erano Paolo Gentiloni, ex premier, e Graziano Delrio, ex ministro, Silvia Cornacchia moglie di Carlo De Benedetti e Maria Rosa Benedetta Messina.

Fra i cinquantadue invitati – accompagnati da ben trentaquattro agenti di scorta, l’imprenditore Carlo De Benedetti e e il Procuratore generale Giovanni Salvi.

