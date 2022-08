Dopo due giorni di impegni ecco il riposo del Capitano

Matteo Salvini torna per un attimo Capitano. Lo fa a Lampedusa, con ciabattine ai piedi, boxer a righe bianche e blue e camicia di cotone (sempre blue) a maniche lunghe: questo il dress code di Matteo Salvini per la breve gita in barca che si è concesso a Lampedusa.

Giro in barca a Lampedusa per Salvini

Da ieri nell’isola delle Pelagie, il segretario della Lega, dopo le visite al centro migranti, gli incontri al Comune e con la comunità dei pescatori, questa mattina al termine della conferenza stampa s’è concesso un momento di pausa. Cosa fare di meglio a Lampedusa per trovare un po’ di ristoro? Una gita in barca con qualche amico fidato. Un paio d’ore, nulla di più.

Alla fine, Salvini è sbarcato al molo con la misè che abbiamo appena descritto, con in mano le sneaker bianche. Sul molo, ad aspettarlo la macchina con gli uomini della scorta.