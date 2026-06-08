Michele Sodano, candidato del campo largo espressione di Controcorrente è il nuovo sindaco di Agrigento. Come facilmente prevedibile dopo il primo turno e alla luce della spaccatura nel centrodestra mai rientrata, il candidato di sinistra vince a mani basse nonostante l’affluenza alle urne sia veramente bassa. nella città dei templi è la più bassa della Sicilia.

Il dato di affluenza

Alla chiusura dei seggi oggi alle 15,00 l’affluenza ad Agrigento è stata del 41,03%, oltre 18 punti aòl di sotto dell’affluenza al primo turno che era stata già abbastanza contenuta ( 59,19% i votanti 14 giorni fa).

L’affluenza alle urne di Agrigento è la più bassa in assoluto. Negli altri due comuni siciliani al ballottaggio mostra un buon risultato di affluenza Bronte nel catanese con il 55,19% appena 6,36% in meno del primo turno quindi con un calo fisiologico delle presenze ai seggi.

Va meno bene a Ispica nel ragusano dove, comunque, l’affluenza è decisamente migliore rispetto ad Agrigento. Il risultato finale è del 51,30%, quasi 11 punti (10,95%) al di sotto del primo turno quando gli elettori alle urne si erano attestati al 62,25%.

Il risultato di Sodano

Sodano si attesta al 72,31% dei consensi vincendo facilmente il ballottaggio contro Dino Alonge, il candidato del centrodestra snobbato dai suoi che si ferma sotto il 28%, esattamente al 27,67%.

E’ festa immediata in casa Controcorrente con il nuovo sindaco accolto da cori “Michele, Michele” in segreteria e il leader del Movimento Ismaele La Vardera, che festeggia con questa vittoria il suo compleanno

Canta vittoria il campo largo

Inizia subito la danza della vittoria: “Il risultato di Michele Sodano, nuovo sindaco di Agrigento, rappresenta un successo dal valore straordinario. Ha vinto un progetto che ci ha portati ad avere, finalmente, una coalizione unita a sostegno di un candidato e di un programma. Sono orgoglioso per il riscatto degli agrigentini che per troppi anni sono stati mortificati e abbandonati a sé stessi. Adesso dobbiamo guardare avanti e continuare a costruire un percorso che metta insieme le forze politiche e le energie che, con noi, vogliono liberare la Sicilia dai disastri di questo centrodestra” dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana a proposito del ballottaggio ad Agrigento.

“Ringrazio tutte le candidate e i candidati che hanno dato un contributo determinante per raggiungere questo risultato – aggiunge Catanzaro – e auguro buon lavoro alla nuova giunta ed ai nostri consiglieri comunali, con loro il Partito Democratico torna finalmente protagonista ad Agrigento”.