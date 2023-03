Migrante morta sugli scogli a Lampedusa, recuperata dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata a Favara, lite finisce con spari e giovane rimane ferito

Un ventinovenne di Favara, nell’Agrigentino, è finito in ospedale dopo che è stato raggiunto da un colpo di pistola a una mano. Il giovane, in via Palermo, ha litigato, per futili motivi, con un uomo di 44 anni....