Una bimba di 2 anni e la mamma arrivate questa mattina a Lampedusa insieme ad un gruppo di migranti sono state trasportate in elisoccorso negli ospedali Di Cristina e al Civico in gravi condizioni. La piccola e la mamma per tutta la traversata hanno bevuto acqua di mare.

La bimba è in coma ed è stata intubata. Ha un edema polmonare molto serio. Gravi anche le condizioni della madre. Sono stati i sanitari del 118, coordinati dalla sala operativa di Palermo, a trasportare le due migranti negli ospedali.

Gli sbarchi a Lampedusa

Altri due sbarchi, con 32 migranti in totale, a Lampedusa. Un barchino, con a bordo 19 persone (fra cui 5 donne e 1 minore) fuggite dalla Costa d’Avorio, Mali, Burkina Faso e Guinea è stato agganciato al largo dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera. E la stessa unità di soccorso ha soccorso anche i 13, fra cui 5 donne e 2 minori, originari di Ghana, Guinea, Mali, Gambia, Nigeria. Una donna e suo figlio che stavano male, perché debilitati dal viaggio, in via precauzionale, sono stati portati al Poliambulatorio.

Più di 100 all’hotspot

Sono 110 i migranti che sono stati imbarcati, lasciandosi alle spalle l’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa, sul traghetto di linea Paolo Veronese che in serata giungerà a Porto Empedocle. Previsto, sempre per la mattinata, anche il trasferimento di 25 tunisini che con un volo charter verranno portati a Potenza per il successivo rimpatrio. Nella struttura di primissima accoglienza di Lampedusa resteranno 613 ospiti.

Migranti nel Mediterraneo

Una imbarcazione con 13 persone a bordo, tra le quali una donna incinta e due bambini, è stata soccorsa dalla Guardia Costiera italiana, messa in allerta dal veliero Nadir. Quest’ultimo aveva soccorso l’imbarcazione, il cui motore aveva smesso di funzionare durante la traversata del Mediterraneo. La barca è poi ripartita, ma il motore si è di nuovo guastato. Da almeno 12 ore Nadir è rimasto «in attesa di urgente assistenza da parte delle autorità italiane e maltesi», ha affermato la ong Resqship.