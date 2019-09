La struttura ospitare un massimo di 95 persone

Sono 70 i migranti trasferiti dall’hotspot di Lampedusa. Ora ne restano 154 ma la struttura ne può ospitare un massimo di 95 persone.

Un gruppo di 70 migranti è stato imbarcato sul traghetto di linea per Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. All’hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa, al momento rimangono 154 persone a fronte di una capienza massima di 95. Dal Viminale, appena ieri, era stato assicurato al sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello che almeno 100 migranti sarebbero stati trasferiti in circa 48 ore. Un altro trasferimento sembra probabile per domani.

Il sindaco dell’isola Totò Martello nei giorni scorsi, dopo lo sbarco della nave Ocean Viking, aveva auspicato un trasferimento rapido di tutti i migranti sulla terraferma lanciando la polemica sulla scelta di Lampedusa come porto sicuro nonostante porto Empedocle fosse più vicino.

Gli arrivati con la Ocen Viking saranno in gran parte redistribuiti in Europa, 58 su 82 saranno accolti in altri paesi ovvero Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo mentre 24 resteranno in Italia come resteranno in Italia gli altri 99 degli altri due sbarchi.