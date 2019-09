L’Italia ha assegnato il ‘place of safety, ovvero il porto sicuro, alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo. Si sta valutando ora se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera.

Il porto sicuro è quello di Lampedusa e la nave sta facendo rotta verso l’isola estremo lembo di territorio europeo nella piattaforma africana.

L’assegnazione del porto sicuro rappresenta una svolta nella politica italiana sulla migrazione legata al cambio del governo. Nonostante il decreto sicurezza sia ancora in vigore le autorità scelgono per lo sbarco dei migranti sul suolo italiano e dunque si fanno carico di tutti in base all’accordo di Dublino