Stop a tappa saccense del Bilboa Vertical Tour Radio Deejay

La polizia di Sciacca – in provincia di Agrigento – ha imposto questo pomeriggio lo stop a una manifestazione di intrattenimento, il Bilboa Vertical Tour di Radio Deejay, con spettacolo musicale e giochi a premi, che era in corso da ieri, giorno di Ferragosto, sulla spiaggia di località Foggia e che si sarebbe dovuta concludere questa sera.

Gli agenti hanno raggiunto il luogo della manifestazione intimando agli organizzatori la sospensione immediata dello spettacolo e della musica. Subito dopo è iniziato lo smontaggio del DJ set. Il tutto è avvenuto tra la sorpresa generale dei partecipanti alle attività ludiche in corso e degli altri bagnanti presenti sulla spiaggia. Stando a quanto si apprende sarebbe stata richiesta ed esaminata la documentazione riguardante le autorizzazioni di sicurezza necessarie alla regolarità della manifestazione in questione. Pare che mancasse una certificazione specifica. La zona è stata raggiunta anche dal sindaco Fabio Termine e da qualche assessore.

La prossima e ultima tappa del Bilboa Vertical Tour di Radio Deejay sarà San Vito Lo Capo, dal 18 al 20 agosto.

A Palermo, i controlli dei carabinieri in città e in provincia

Controlli dei carabinieri del comando provinciale di Palermo nel giorno di ferragosto. I militari hanno messo in campo uomini e mezzi per garantire sicurezza e serenità in una giornata di svago nel territorio del capoluogo e della provincia.

I servizi, di natura spiccatamente preventiva, sono stati organizzati sfruttando le diverse specialità dell’arma e la capillarità sul territorio sono finalizzati al rispetto della legalità e delle ordinanze locali. Nel corso della giornata sono impegnati i carabinieri compagnie territoriali, il nucleo radiomobile, i motociclisti, i militari del nucleo cinofili e i carabinieri forestali.

“Anche in una giornata particolare come quella di oggi tradizionalmente destinata allo svago e al divertimento – dice Ivan Boracchia comandante del reparto operativo di Palermo – i carabinieri del comando provinciale di Palermo e quello dei reparti speciali che operano nell’ambito del territori sono impegnati in prima linea nell’assistenza a quanti stanno trascorrendo il ferragosto al mare e in campagna e per fa rsì che tutto si svolga in una cornice di sicurezza rispettando le regole e l’ambiente”.