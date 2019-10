Tenevano segregato in catene un giovane disabile psichico. Due persone, i tutori del disabile, sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Naro (Ag).

L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dal sostituto Gloria Andreoli.

In manette è finita una coppia di coniugi che aveva la tutela legale del disabile ma non riusciva a controllarlo. Sono in corso altri accertamenti per comprendere i contorni della turpe vicenda