Nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure una pattuglie dell’Ercercito impegnata in una vigilanza dinamica a Siculiana (AG) è intervenuta ieri sera verso le 21:00 per spegnere le fiamme che si stavano sviluppando in prossimità di Via Roma.

Durante lo spegnimento dei focolai i militari hanno notato tra i campi un individuo intento ad incendiare le sterpaglie in un tratto adiacente alla SS. 115, dopo averlo inseguito lo hanno fermato ed hanno avvisato i carabinieri che hanno preso in consegna il presunto piromane.

I militari intervenuti, in forza al Reggimento Logistico Aosta, durante l’azione sono stati coordinati dalla Sala Operativa del 4° Reggimento Genio Guastatori che detiene il Comando di Raggruppamento del “Settore – Sicilia Occidentale” per l’operazione Strade Sicure. Nella Sicilia occidentale oltre alla provincia di Agrigento sono interessate all’Operazione Strade Sicure anche la provincia di Palermo, Trapani e Caltanissetta.