Hanno portato via oggetti di valore e gioielli

Avevano studiato il colpo fin nei minimi particolari individuando un appartamento all’interno del quale probabilmente sapevano che avrebbero trovato refurtiva di valore. Due minori, 14 e 15 anni, e un 18enne sono stati denunciati per rapina aggravata e danneggiamento a seguito di un furto messo a segno in una casa in viale della Vittoria ad Agrigento.

Come riporta grandangoloagrigento.it, i tre hanno sfondato prima il portone e poi la porta d’ingresso di un appartamento all’interno del quale erano presenti due ragazzi che sono stati chiusi a chiave nel bagno. I malviventi hanno portato via oggetti di valore e gioielli per un valore complessivo di 30 mila euro.ieri.

Nella tarda serata di ieri la polizia ha individuato i tre autori della rapina che sono stati denunciati in stato di libertà. Parte della refurtiva è stata rintracciata all’interno delle loro abitazioni.

