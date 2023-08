Dopo il concerto di Elettra Lamborghini a San Leone ad Agrigento, si è verificato un violento scontro tra giovani che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel caos che è seguito all’evento, un giovane diciottenne originario di Agrigento ha estratto uno spray al peperoncino dalla sua tasca, spruzzandolo sia contro i poliziotti intervenuti per sedare la situazione, sia contro le persone presenti nel piazzale dell’ex eliporto.

Le azioni del giovane hanno portato all’arresto immediato. Oltre a tentare di sfuggire quando è stato fermato dagli agenti dell’autorità impegnati nel mantenimento dell’ordine durante la manifestazione della notte di Ferragosto, il ragazzo è stato accusato di rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di porto abusivo di armi. In attesa dell’udienza di convalida, è stato rinchiuso in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Porto abusivo d’armi, coinvolti altri giovani

Tra le accuse rivolte al giovane vi è quella di porto abusivo di armi, riferendosi allo spray al peperoncino utilizzato durante l’incidente. La rissa si è scatenata poco dopo il concerto nel piazzale Giglia, coinvolgendo almeno altri 3 o 4 giovani, i cui dettagli sono in fase di identificazione.

Oltre a monitorare la zona del concerto, le forze dell’ordine hanno ispezionato anche l’adiacente spazio dell’ex eliporto. Hanno reagito prontamente all’inizio del tafferuglio, intervenendo per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Durante il tentativo di ristabilire la calma, il diciottenne ha estratto lo spray al peperoncino, dirigendolo contro chiunque fosse presente.

Giovane fermato dopo la fuga

Dopo aver spruzzato lo spray, il giovane ha cercato di fuggire, ma è stato inseguito e rapidamente fermato dagli agenti. Mentre lo accompagnavano in auto verso il commissariato per l’identificazione, i familiari del giovane li hanno attaccati verbalmente, creando ulteriore tensione.

Al momento, il motivo scatenante della rissa non è chiaro. Secondo la versione fornita dal giovane agli agenti, sembra che la violenza sia stata innescata da un rifiuto di concedere un passaggio in auto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare gli altri partecipanti alla rissa.

Prossimi sviluppi

L’episodio ha gettato luce su un conflitto scoppiato subito dopo il concerto di Elettra Lamborghini. Le azioni violente del giovane hanno portato all’arresto e alle accuse multiple, compreso il porto abusivo di armi. L’udienza di convalida fornirà ulteriori dettagli sul caso, mentre gli investigatori continuano a cercare informazioni sugli altri giovani coinvolti nella rissa.