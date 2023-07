La decisione del questore

Un foglio di via obbligatorio e 3 Daspo Willy sono stati firmati dal questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, a carico di quattro giovani che, ubriachi, lo scorso 25 giugno, dinanzi ad un pub del centro di San Giovanni Gemini (AG) hanno scatenato una rissa, con lancio di bottiglie e bicchieri.

L’intervento dei carabinieri

L’intervento dei carabinieri, quella notte, ha scongiurato gravi conseguenze ed ha permesso di identificare due trentaduenni di San Giovanni Gemini, un romeno ventenne, residente in provincia di Caltanissetta, e un trentunenne di Cammarata. Tutti sono stati denunciati per rissa, resistenza, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, poiché, nelle fasi dell’intervento, nel tentativo di divincolarsi da uno dei militari che lo aveva bloccato, lo ha spintonato e colpito al volto.

L’avviso e il foglio di via

L’avviso orale e il foglio di via da San Giovanni Gemini è stato firmato per il romeno ventenne, già noto per rissa. A carico dei giovani del posto anche il divieto di accesso al pub, davanti al quale è scoppiata la rissa, e di stazionare nelle adiacenze di esso per un anno. Divieti che se violati prevedono la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Per il trentunenne di Cammarata, già noto per lesioni personali e violazione alle prescrizioni inerenti un Daspo irrogatogli dal questore di Agrigento nel 2011, è stato firmato l’avviso orale del questore e il divieto di accesso al pub della rissa e di stazionare nelle adiacenze di esso per due anni.

La rissa a Monreale

Scene da far west ieri sera durante il Torneo dei Quartieri allo stadio comunale di Monreale. La semifinale tra le squadre San Vito e Pezzingoli è stata sospesa a causa di una violenta rissa scoppiata in campo che ha visto coinvolti calciatori e dirigenti. Tutto sarebbe nato da un contrasto di gioco degenerato in un vero e proprio corpo a corpo, con calci, pugni e spintoni tra alcuni giocatori delle due squadre. Nonostante i tentativi di riportare la calma, la situazione è presto sfuggita di mano, con diversi soggetti seduti in panchina che si sono uniti alla mischia.

