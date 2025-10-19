E’ stato trovato il corpo della donna dispersa dopo l’alluvione di È di Marianna Bello il cadavere trovato nel canneto, vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento.

È stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali al polso. Il cadavere era stato ritrovato stamattina da un gruppo impegnato in una battuta di caccia.

È stato necessario attendere l’ispezione cadaverica per avere la certezza che si trattasse della trentottenne scomparsa a Favara lo scorso 1 ottobre, inghiottita dalle acque del nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina. I familiari della donna sono sul posto.