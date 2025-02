Un giorno dal sapore d’infanzia, il ritorna a casa dell’operaio emigrato si trasforma in una tragedia immane. protagonista un uomo come tanti, un figlio di questa terra andato da anni al Nord per lavorare. Un uomo che in quel freddo nord aveva messo trovato equilibrio per la sua famiglia ma che restava legato alla sua terra. e in quella sua terra ha trovato una morte terribile e assurda.

La storia tremenda di Salvatore Benfari, operaio di 48 anni

Quella di salvatore è una storia come tante. Saldatore qualificato era emigrato da anni al Nord per trovare lavoro e stabilità. Ma Salvatore era rimasto legato alla sua terra così, approfittando di qualche giorno di ferie, era tornato per rivedere i vicoli del suo paese, gli amici, i genitori.

La tragedia assurda e imprevedibile nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 febbraio. Era col padre e passeggiava per Caltabellotta. Le figlie erano a casa dei nonni ma inn quella casa, per motivi che dovranno essere accertati, all’improvviso scoppia un incendio.

Salvatore sente i richiami di aiuto, riconosce le voci delle figlie e non ci pensa due volte a gettarsi all’interno della casa.

E’ un uomo forte e riesce a tirar fuori dal rogo le ragazzine. torna dentro e salva anche l’anziana madre. Poi la tragedia. torna dentro per salvare la casa della sua infanzia ma da quel rogo non uscirà vivo.

L’arrivo dei vigili del fuoco

All’arrivo dei vigili del fuoco per lui non c’è più nulla da fare. E’0 rimasto intrappolato, probabilmente svenuto per effetto delle esalazioni del fuoco.

I feriti

Ustionata l’anziana ,madre della vittima che è stata ricoverata al Centro grandi ustionati di Palermo, dopo essere stata trasportata con l’elisoccorso dall’ospedale di Sciacca. Non è ancora fuori pericolo.

Niente di grave per le figlie di salvatore mentre sta bene il nonno, che ha collaborato al salvataggio ma senza mai entrare nelle aree delle fiamme.

Una comunità in lacrime

C’è una comunità attonita in Paese. i vicini hanno prestato i primi soccorsi e cercato di aiutare il padre di Salvatore. E’ arrivato anche il sindaco del paese, Biagio Marciante.

I vigili del fuoco non hanno ancora terminato il loro lavoro e sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta. Bisogna capire cosa è successo e dare un minimo di spiegazione alla famiglia, attonita, di salvatore