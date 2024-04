Sul posto i mezzi Anas e forze dell'ordine per i rilievi

Due persone sono rimaste ferite – appare in modo non grave – in un incidente fra un mezzo pesante ed un autocarro sulla statale 115, la Sud Occidentale Sicula, all’altezza della curva di Poggio di guardia a Licata, nell’Agrigentino.

Traffico bloccato

Al momento la circolazione stradale – secondo quanto riferisce Anas – è bloccata in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 238,600. Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Da chiarire le cause dell’incidente.

Tamponamento a catena, feriti e traffico paralizzato sulla statale 113

Traffico bloccato lungo la statale 113 per uno scontro tra tre auto. Pasquetta in coda per tanti che sono usciti dallo svincolo di Trabia sull’autostrada Palermo Catania per raggiungere alcune località di mare visto che lo svincolo di Termini Imerese è chiuso per lavori e lo resterà ancora per mesi. Nella zona di Trabia il traffico è aumentato e così questa mattina si è verificato un tamponamento a catena. Diverse le ambulanze intervenute per soccorrere gli automobilisti feriti trasportati in ospedale.

Incidente alla conigliera, ragazza di 19 anni in ospedale

Incidente stradale a Palermo in via Pandolfini. Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita. L’auto su cui viaggiava si è ribaltata. Per essere estratta dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La giovane è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia. L’automobilista mentre stava percorrendo la strada questa mattina presto ha colpito con la vettura un palo della luce. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi.

Incidente sull’autostrada Palermo-Catania, auto cappottata

Poche settimane fa, si è verificato un incidente stradale sulla Palermo Catania all’altezza dello svincolo di Villabate. Due auto si sono scontrate e una ha cappottato. Nella vettura c’era una persona disabile e una donna. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i due feriti molto gravi dall’abitacolo e affidarlo ai sanitari del 118 che hanno trasportato i due passeggeri all’ospedale Civico entrambi in codice rosso.

Oltre ai pompieri e al personale del 118 sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per stabilire le responsabilità.