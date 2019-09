Intervento della polizia stradale

Violento scontro frontale tra due autovetture. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada statale 115 nei pressi del bivio per Maddalusa.

A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento un Suv ed un’utilitaria.

Il bilancio è di tre feriti: un uomo e un bambino, che viaggiavano sulla stessa auto, e una donna . Nonostante il tremendo impatto sembrerebbe che i feriti non siano gravi anche se sarebbero stati estratti dalle lamiere. Adesso si trovano ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti e la Polizia stradale di Agrigento oltre una squadra di Vigili del Fuoco ed il personale medico.

(Foto Grandangolo)