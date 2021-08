Nell'Agrigentino, ancora non chiara la dinamica dell'incidente

Scoppiata una batteria di una bici elettrica a Licata

Anziano ustionato, sul 40% del corpo

Indagini in corso, paura sui forum in rete per le batterie al litio.

Un 74enne di Licata, nell’Agrigentino, ha riportato ustioni su circa il 40% del corpo per lo scoppio della batteria di una bicicletta elettrica. L’incidente, la cui dinamica non è ancora chiara, si è verificato alle 6,30 circa.

Il fatto

I carabinieri di Agrigento sono intervenuti in Via Fiume, presso il box di proprietà del pensionato di 74 anni per un incendio sviluppatosi all’interno. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Agrigento che hanno provveduto a domare le fiamme.

Dai primi accertamenti eseguiti nell’immediatezza è emerso che le fiamme sono divampate a seguito di un corto circuito innescatosi sulla batteria della bici elettrica, che era sotto carica, che si trovava all’interno del locale. Il proprietario, nel tentativo di spegnere l’incendio è rimasto anche ustionato alle mani ed è stato sottoposto alle cure mediche del 118 intervenuto sul posto. I danni hanno interessato solo la bici elettrica che è rimasta totalmente distrutta.

Salvataggio in elicottero

Scattato l’allarme, da Caltanissetta s’è levato in volo un elicottero del 118 con un medico rianimatore a bordo che ha prelevato l’anziano dall’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove l’anziano era stato trasferito. Il pensionato è stato stabilizzato e poi ha trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania dove il settantatreenne è stato ricoverato al Centro grandi ustioni in gravi condizioni. Sull’incidente indagano le forze dell’ordine.

Paura sui forum in rete

Sui forum online molti ciclisti appassionati delle bici elettriche si confrontano sul tema sicurezza e sulle batterie al litio. “I rischi di incendio ci sono, inutile negarlo”, scrive un utente. “Tutte le batterie al litio compreso le Ferro fosfato, contengono sostanze capaci di generare gas e fumi combustibili”, aggiunge un altro. Su YouTube non mancano video di bici in fiamme con batterie a fuoco.

Certo, occorre far attenzione bene alle prese di corrente e alla carica, evitando impianti elettrici non sicuri che possano sovraccaricare le batterie o danneggiarle. Così come occorre acquistare batterie che rispettino le norme CE.

(Foto da Twitter e da Youtube)