Consegnava la droga in sella alle nuove E-Bike City

Arrestato dai Carabinieri un giovane catanese di 21 anni

La marijuana nell’aspirapolvere, un arresto a Pedara

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante di Catania hanno arrestato nella flagranza un catanese di 21 anni per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La droga ai minorenni

I militari hanno sorpreso il giovane che in sella a una nuovissima E-Bike City raggiungeva, nei pressi di via Padova, dei clienti, di cui due minorenni di 15 e 17 anni, per consegnare loro in cambio di denaro delle dosi di marijuana. Dopo aver fermato nelle immediate vicinanze gli acquirenti, con ancora in tasca la droga appena acquistata, gli operanti hanno bloccato e perquisito sul posto il pusher, trovandogli addosso 11 dosi di marijuana e 65 euro in contanti.

La perquisizione in casa

I carabinieri, estendendo la perquisizione nell’abitazione dello spacciatore, sono riusciti a rinvenire e sequestrare circa 850 grammi di marijuana, 16.800 euro in contanti, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. Ora si trova nel carcere di Piazza Lanza.

Un uomo nascondeva la marijuana nell’aspirapolvere

I Carabinieri della Stazione di Pedara, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza un 44enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si sono presentati dinanzi l’abitazione dell’uomo che, alquanto sorpreso, ha fatto di tutto per evitare che gli uomini in divisa potessero entrare in casa.

Non potendosi esimere, alla fine si è convinto consentendo l’accesso ai carabinieri che, guidati dal prezioso fiuto del cane antidroga, si sono recati in cucina dove hanno rinvenuto e sequestrato un sacchetto di plastica contenente 30 grammi di marijuana abilmente occultato (cane permettendo) all’interno di una aspirapolvere.