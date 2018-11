L'aggressione ripresa dalle telecamere

E’ morto dopo essere stato picchiato in un parco. Un uomo di 50 anni originario di Santa Margherita Belice è morto in in Inghilterra per le gravi ferite riportate dopo un’aggressione avvenuta due giorni fa a Manchester, in Inghilterra.

L’uomo un operaio di 50 anni Peppino Di Corrado, 50 anni, che come scrive la Sicilia è morto in ospedale dopo alcuni giorni di agonia.

Di Corrado era stato trovato per terra e con gravi ferite all’interno di un parco pubblico.

Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalla polizia inglese, sarebbe stato stato vittima di un’aggressione. Gli investigatori sono alla ricerca di un uomo ripreso dalle telecamere nei pressi del luogo del ritrovamento della vittima.Peppino viveva a Manchester con la sua compagna ed era padre di un bimbo di 15 mesi.

La notizia della morte è arrivata anche a Santa Margherita Belice, dove vivono tre sue sorelle e dove l’uomo era ancora molto conosciuto. Chiedono sia fatta luce sulla morte del proprio caro nella speranza che l’uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza, il cui video è stato diffuso dalla polizia inglese, possa dare notizie utili alla individuazione dei responsabili.