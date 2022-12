Alla base dei contrasti dei problemi di convivenza

E’ scoppiata una rissa fra sette ospiti al centro d’accoglienza “Villa Sikania” di Siculiana, nell’Agrigentino. Un alterco generato da futili motivi legati alla convivenza, poi però tutto è degenerato e i 7 immigrati sono venuti alle mani.

Nessuno in gravi condizioni

Il bilancio parla di 5 feriti portati in via precauzionale al culmine della rissa al centro di accoglienza. Ad intervenire più ambulanze, che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nessuno di loro è in gravi condizioni, hanno tutti lievi traumi ed escoriazioni varie.

La spedizione punitiva di questa estate

Spesso i centri di accoglienza diventano teatro di risse, anche molto violente. Situazioni di convivenza difficili, fra popoli di culture diverse, che sfociano in questi atti di violenza e intolleranza. Come è accaduto questa estate sempre nell’Agrigentino dove prima si è consumata la rissa sempre in un centro di accoglienza e poi l’organizzazione della spedizione punitiva per fargliela pagare. La Procura di Agrigento, sulla base delle indagini dei carabinieri, è riuscita nell’agosto scorso a fare luce su quella che si presagiva essere una vera e propria spedizione punitiva all’interno del centro di accoglienza per minori non accompagnati di Agrigento. In realtà la vendetta era stata organizzata e soltanto per un soffio non si è consumata. Infatti i destinatari sono riusciti a chiudersi all’interno di una stanza appena in tempo riuscendo ad evitare il pestaggio.

Le premesse della vendetta

Avevano pensato di fargliela pagare. E avevano messo in piedi un’autentica spedizione punitiva in seguito alla rissa del giorno precedente. Alcuni dei partecipanti a quella scazzottata erano stati denunciati. In tre si sono allontanati dalla comunità d’accoglienza di Agrigento per minori non accompagnati e sono andati a cercare dei connazionali più grandi. In questo modo avevano pensato di poter organizzare una vendetta di tutto punto, considerando anche i guai giudiziari a cui sono andati incontro oltre che alla violenza fisica.