l'attesa esibizione l'1 settembre

“Sold out”. Il concerto di Elisa, programmato per giovedì 1 settembre ad Agrigento, ha fatto il tutto esaurito. Ci si appresta a vivere un’autentica festa della musica “pensando al pianeta”. La cantante si esibirà nel teatro della Valle dei Templi a Piano San Gregorio.

“Back to the Future”, tante collaborazioni prestigiose

Si tratta di uno dei grandi eventi dell’estate, che vede in scena una delle voci più apprezzate della canzone italiana, ora in classifica con un nuovo album di inediti in italiano ed inglese “Ritorno al Futuro/Back to the Future”, con tante collaborazioni prestigiose.

#FlipTheSCript

Elisa è la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: l’impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni.

La cantante “alleato” dell’Onu sugli obiettivi di sviluppo sostenibile

E proprio l’interesse costante della cantante per il Pianeta, che ha portato l’ONU a nominare l’artista come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

La campagna green

Le ambizioni delle SDG sono quelle di capovolgere il copione già scritto per ottenere un mondo più giusto, pacifico, e green, e modellare una nuova realtà: una realtà in cui la crisi climatica non porrà fine all’umanità, perché l’umanità porrà fine alla crisi climatica. L’ONU ha individuato in tutto il mondo “voci” in grado di ispirare l’azione su ciò che serve per raggiungere questi importanti obiettivi ambientali e sociali.

Sensibilizzare il pubblico

Il suo è un progetto live che la vede esibirsi, in location dal particolare valore naturale e paesaggistico e pensate sulla base di un protocollo che rispetti un basso impatto ambientale.

Back to the Future Live Tour non è infatti solo un tour, ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub, e tanti compagni di viaggio, per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green.