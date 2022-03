L’iniziativa del Wwf a Cefalù, nel palermitano

Arriva l’ora della terra per contrastare l’effetto dell’inquinamento e del cambiamento climatico. Si spegneranno le luci della piazza e al buio saranno eseguite delle performance di artisti. Ad esibirsi la compagnia “Carlo Magno” con Enzo Mancuso, storico puparo palermitano, e le ballerine dell’associazione “A.C. Ballet Academy Cefalù” diretta da Soraya La Bua, dove a danzare saranno le luci dei loro attrezzi per regalare al pubblico una nuova emozione nella splendida cornice di Piazza Duomo. I volontari, attivisti del Wwf Sicilia Nord Occidentale da oggi pomeriggio saranno in giro per Cefalù a spiegare le motivazione dell’evento.

L’evento

Earth Hour è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del pianeta e un grido per fermarne la distruzione. Il Wwf promuove da più di dieci anni una grande mobilitazione internazionale mirata a incrementare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità da parte dell’opinione pubblica in tutto il mondo.

Manifestazione in crescita

L’ora della terra/Earth Hour è una manifestazione in continua crescita che nel 2021 ha registrato un nuovo record di partecipazione: l’evento globale Earth Hour lo scorso anno ha coinvolto oltre 3,5 miliardi di persone in 192 paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di oltre 18.000 monumenti, nell’ambito della più grande mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici. Per partecipare bisognerà collegarsi alla pagina dedicata all’evento del Wwf Italia (https://www.wwf.it/cosa-puoi-fare-tu/eventi/earth-hour-2022/).

In Sicilia non è il primo evento

Non è la prima volta che in Sicilia si organizzano eventi del genere per sensibilizzare tutti alle problematiche ambientali connesse al pianeta e al suo clima che sta cambiando a causa di effetti dell’inquinamento. Una manifestazione simile venne organizzata al Teatro Massimo di Palermo dove si spensero le luci. Stessa cosa ad un altro luogo simbolo sempre di Palermo, dove il buio calò al santuario di Santa Rosalia. Un modo per esternare la necessità ad un più corretto comportamento al consumo da parte degli abitanti a cui sono connessi i problemi di inquinamento climatico.