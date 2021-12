il 17 dicembre in sala pompeiana

A Palazzo Reale il finissage della mostra “CamGirl” di Max Ferrigno

Il 17 dicembre performance live dell’artista in Sala Pompeiana

L’evento organizzato dalla Fondazione Federico II

La Fondazione Federico II, a conclusione della personale “CamGirl” dell’artista piemontese ma palermitano di adozione Max Ferrigno, organizza il finissage della mostra venerdì 17 dicembre alle ore 11.

L’opera completata dall’artista in Sala Pompeiana

L’opera è ispirata a Hally Rite, Cam Girl americana e sarà completata dall’artista in Sala Pompeiana a Palazzo Reale di Palermo. Fa parte della personale “CamGirl” della collezione, esposta fino a qualche giorno fa al MEC Museum di Palermo.

Performance live, i presenti

Oltre all’artista, saranno presenti alla performance live il Presidente della Fondazione Federico II, Gianfranco Miccichè; il Direttore Generale, Patrizia Monterosso e Giuseppe Forello, fondatore del Mec Museum, museo palermitano dedicato al mondo della Apple.

Modalità di accesso al finissage

L’accesso a Palazzo Reale sarà consentito dal Portone Monumentale di Piazza del Parlamento, esibendo il super green pass, misurazione della temperatura e secondo le procedure indicate sul sito della Fondazione.

Chi è Max Ferrigno

Come si legge sul suo sito internet, Max Ferrigno è nato a Casale Monferrato il 14 Novembre 1977.

Comincia a lavorare come decoratore subito dopo aver conseguito il diploma artistico, riuscendo così a mantenere un forte legame con l’arte. Nel suo piccolo laboratorio artistico, per tredici anni, dà forma alle fantasie dei suoi sempre più numerosi clienti. Disegna trompe – l’oeil per negozi e appartamenti, fondali per le agenzie teatrali, realizza scenografie per Gardaland, Eurodisney, MiniItalia, Cow Boy Guest. Viaggia moltissimo.

Parallelamente prende forma la prima parte del suo percorso artistico: una lunga serie di lavori dedicati al Messico, all’Africa e al Sud America, incentrati sul “burro”, l’asino simbolo della speranza di rinnovamento del panorama sociale, culturale e storico del mondo.

La passione per i cartoni animati

Ma è nel 2005 che la sua sensibilità artistica subisce una forte scossa, talmente forte da definire tutto ciò che aveva creato fino a quel momento “passato”. Riprende a guardare i vecchi cartoni animati giapponesi, ad ascoltare le sigle tv.

Improvvisamente gli echi della memoria infantile diventano la sorgente di un’esplosione di idee e di progetti.

Il popsurrealismo

Inizia così la fase “popsurrealista” di Max Ferrigno, dove i personaggi dei cartoni animati, le merendine ed i giochi di una generazione diventano “attori attivi” nelle sue opere in un tripudio di colori accesi, intensi e dissonanti. Un linguaggio che sembra destinato ai bambini ma che in realtà è rivolto agli adulti. Ciò che colpisce, infatti, è la forza espressiva che trapela dalle sue tele: emozioni, stadi d’animo, profumi e sapori.

Nel novembre del 2010 espone la sua prima importante collezione a Milano “Les Sucreries”, un successo che richiama l’attenzione di molti critici e appassionati di popsurrealismo.