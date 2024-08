L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ieri a Sciacca ha inaugurato ufficialmente il nuovo sportello per i servizi di firma digitale e Spid della Camera di Commercio di Agrigento, realizzato in un immobile comunale. Presenti il commissario straordinario dell’ente camerale, le autorità locali, rappresentanti delle associazioni di categoria e imprenditori del territorio.

Obiettivi dello sportello

Lo sportello nasce da un’intesa tra la Camera di Commercio e il Comune, con l’obiettivo di fornire supporto e assistenza ai cittadini e alle realtà imprenditoriali del comprensorio, facilitando l’accesso a servizi necessari anche per lo sviluppo e la crescita delle aziende.

Dichiarazioni dell’Assessore Tamajo

“Uno strumento – ha sottolineato Tamajo – che avvicina ulteriormente le istituzioni alle imprese. Un altro passo avanti per sostenere le attività produttive della nostra regione, specialmente in un momento in cui è necessario promuovere la ripresa economica e l’innovazione. Il governo Schifani è al fianco delle aziende e intende promuoverne la crescita. Abbiamo risorse importanti da spendere nell’ambito della nuova programmazione e lo faremo attraverso bandi e avvisi dedicati”.

Tamajo resta in Forza Italia, “Resto fedele al partito, grato a Schifani”

L’Assessore regionale Edy Tamajo confermato la sua lealtà a Forza Italia ed espresso gratitudine verso Schifani. dopo la sospensione di 20 giorni. “Resto assolutamente in Forza Italia,” ha dichiarato Tamajo, “non mi sfiorano altri pensieri né mi hanno mai sfiorato. Questo è il nostro mondo che deve crescere ancora, dopo aver raggiunto risultati eccezionali elettori e amministrativi. Noi vogliamo un partito giovane, moderno, riformista e unito”.

Smentita di dichiarazioni polemiche

Tamajo ha smentito ogni accusa di aver fatto dichiarazioni polemiche dopo le elezioni europee, precisando che il suo impegno rimane costante per il bene della Sicilia: “Io non ho mai fatto dichiarazioni, meno che mai polemiche, dopo le Europee. Sono qui, sto lavorando per la Sicilia, come sempre. Forza Italia è di chi lavora minuto dopo minuto, non di chi si presenta in campagna elettorale e poi sparisce. Questo partito è una comunità piena di valori. C’è Caterina Chinnici con il suo impegno antimafia, ci sono tanti che si spaccano la schiena per raggiungere grandi traguardi. Le polemiche e le sciocchezze non ci appartengono.” L’assessore ha concluso ringraziando ancora una volta il Presidente Schifani per aver messo il discorso umano al primo posto, dimostrando serietà e affetto: “Il Presidente ha dimostrato che il discorso umano viene prima di tutto, come la stima e l’affetto per le persone, insieme alle buone ragioni. Una dote rara in politica, indice di serietà”.