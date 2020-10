Un “trattamento iperbarico ricompressivo” effettuato nella camera iperbarica di Lampedusa ha salvato ad un sub di Verona di 46 anni affetto da una grave malattia da decompressione.

Il paziente aveva accusato un malore dopo un’immersione. Trasportato in camera iperbarica, il sub è stato tempestivamente sottoposto a un lungo trattamento iperbarico d’urgenza, assistito dagli operatori dell’Azienda sanitaria di Palermo i medici Calogero Agró e Stefano Bellanca, dall’infermiere Michele Pepe e tecnico iperbarico Fabio De Cenzo.

Al termine della terapia iperbarica, la sintomatologia è completamente regredita, per cui il paziente è stato dimesso. Questa patologia è tempo-dipendente per cui la tempestività dell’intervento è la condizione necessaria per la remissione della sintomatologia.