Tecnici di alta specializzazione agroalimentare, i percorsi formativi della Fondazione ITS Sicani

Redazione di

01/10/2020

Pubblicato sul sito www.itssicani.it il bando per la partecipazione ai percorsi formativi a numero chiuso, a cura della Fondazione ITS Sicani con sede a Bivona (Agrigento), per il conseguimento del “Diploma di Tecnico Superiore della filiera del grano duro in ambiente mediterraneo” e del “Diploma di Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni lattiero-casearie siciliane”. I due corsi sono biennali e a numero chiuso (25 partecipanti per corso), a titolo gratuito (compreso il materiale didattico collettivo e individuale), e sono attivati sull’asse Agroalimentare – Made in Italy: il primo, “Agroduro”, è finalizzato alla specializzazione nel settore della cerealicoltura; il secondo, “Agrolatte”, è incentrato sull’alta specializzazione nell’ambito lattiero-caseario. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro il 15 ottobre 2020. Requisito per potere partecipare è il possesso del diploma di scuola media superiore. Il percorso formativo biennale ha una durata di 1800 ore: 800 ore di tirocinio e stage presso aziende, 752 ore di lezioni frontali in aula e online, 186 ore di laboratorio, 62 ore dedicate alla valutazione degli studenti. La fondazione erogherà ai più meritevoli, al termine dei due percorsi, dei “premi studio” del valore di 500 euro. Al termine del percorso biennale (corrispondente al V° livello del “Quadro Europeo delle Qualifiche”) i partecipanti potranno chiedere, non appena verrà definita l’apposita convenzione, il riconoscimento dei CFU (Crediti Formativi Universitari) per l’iscrizione ai Corsi di Laurea triennale dell’Università degli Studi di Palermo. Il Diploma Statale di Tecnico Superiore verrà rilasciato con apposite certificazioni di livello internazionale, con il report delle conoscenze e delle competenze corrispondenti al V° livello del Quadro europeo delle qualifiche EQF (European Qualification Framework). Oltre al Diploma il corsista potrà anche conseguire i seguenti titoli e certificazioni: 1) Titolo di accesso per l’insegnamento nella scuola statale di laboratori di scienze e tecnologie agrarie (classe di concorso B11); 2) Assolvimento del periodo di tirocinio e ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione agrotecnico e perito agrario previo accordo con il collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati (CNPAPAL) così come previsto dall’articolo 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e dall’art. 6 del DPR 7/08/2012, n. 137; 3) Titolo di accesso ai pubblici concorsi (art. 5 D.P.C.M. 25 gennaio 2008); 4) Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari nell’ambito dei corsi di laurea secondo le tabelle di confluenza assimilabili all’indirizzo dei percorsi di I.T.S.; 5) Certificazione linguistica; 6) Certificazione informatica. La Fondazione ITS Sicani nasce con l’obiettivo di diventare l’ITS di riferimento per l’agroalimentare in Sicilia, mettendo in connessione il mondo del lavoro con i giovani, e rafforzando la competitività delle imprese del comparto. Le attività sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito della Programmazione 2014-2020. Gli Istituti Tecnici Superiori rappresentano una novità nel panorama della formazione, trattandosi di un’offerta formativa terziaria professionalizzante, con scuole di alta specializzazione legate al sistema produttivo, per preparare i quadri specializzati necessari nelle aziende, creando un punto di incontro tra le domande del mercato del lavoro e l’offerta formativa di alto livello. I soci fondatori della Fondazione ITS Sicani sono soggetti pubblici e privati: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali; Consorzio di ricerca CoRiSSIA; Fondazione A. e S. Lima Mancuso; I.I.S.S. “Luigi Pirandello” di Bivona; Comune di Bivona; Comune di Santo Stefano di Quisquina; Associazione Euroform; Confcommercio Palermo; Costa srl; Lotito Sicilia srl; Cooperativa Agricola Zootecnica Tumarrano; BonoOlio sas; Mater Land srl. Canali social ITS Sicani https://www.itssicani.it/ https://www.facebook.com/itssicani Instagram: @its_sicani

Canali social ITS Sicani

https://www.itssicani.it/

https://www.facebook.com/itssicani

Instagram: @its_sicani