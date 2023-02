Tentato omicidio nell’Agrigentino, 32enne gravissimo a Villa Sofia

Redazione di

03/02/2023

Un ragazzo di 32 anni si trova al momento ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo che è stato raggiunto da alcuni colpi di fucile.

L’agguato a Ravanusa nel corso della notte

Il trentaduenne tunisino è stato ferito ieri sera, alle 23 circa, nei pressi di un bar nel centro di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Il ferito è stato soccorso e inizialmente – non ritenuto in pericolo di vita – è stato portato all’ospedale di Canicattì. Poco dopo, per delle complicanze, è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Ora è ricoverato in Rianimazione visto che le sue condizioni si sarebbero aggravate.

Le indagini sul tentato omicidio

Delle indagini sul tentato omicidio avvenuto questa notte nel comune agrigentino si stanno occupando i carabinieri della locale stazione che hanno già verificato l’eventuale presenza d’impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, presenti nella zona. L’obiettivo è dare un volto al responsabile che ha sparato i colpi di arma da fuoco nei confronti del giovane tunisino di 32 anni, che adesso versa in condizioni critiche in ospedale a Palermo.

Si cercano testimonianze e immagini dalla videosorveglianza

Secondo quanto ricostruito nelle prime battute delle indagini, l’agguato è avvenuto nel corso della notte appena trascorsa nelle vicinanze del bar Hiblaea, in piazza I Maggio, nel centro di Ravanusa. Non si conoscono al momento altri particolari. Non si sa chi abbia potuto sparare e le motivazioni che hanno portato il responsabile a imbracciare l’arma e sparare contro il giovane. I carabinieri stanno cercando anche di trovare testimoni che possano fornire qualche dettaglio in più sulla vicenda.

Prima all’ospedale di Canicattì, poi a Villa Sofia di Palermo

Il ragazzo è stato prima portato all’ospedale Barone Lombardo del vicino comune di Canicattì ma poi, visto il peggioramento delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Palermo Villa Sofia.