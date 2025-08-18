Testi violenti, inneggianti la criminalità, e così il sindaco di Naro, Milco Dalacchi, comune dell’Agrigentino, ha annullato il concerto di un rapper 18enne di Siracusa, Samuele Nisi, previsto nella giornata di domani in piazza Garibaldi, a Naro.

“Non è gradito”

Il primo cittadino, come riportato dall’AGI, ha affermato che l’artista non è affatto gradito all’amministrazione comunale. Nisi, noto sul web fin da giovanissimo, è al centro delle polemiche per un recente brano diffuso su Youtube, in cui si inneggia a una famiglia criminale di Latina e si fanno riferimenti a soldi facili, omertà, vita criminale e disprezzo verso lo Stato, la magistratura e le forze dell’ordine.

L’organizzazione del concerto

Il concerto rientrava tra le iniziative organizzate da un’associazione che si occupa di accoglienza di minori non accompagnati, nell’ambito della manifestazione “Discoteca sotto le stelle” patrocinata dal Comune. L’associazione ha comunicato formalmente la cancellazione dell’esibizione, motivando la scelta con la volontà di non dare spazio a testi contro lo Stato