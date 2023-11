Il nuovo questore di Agrigento annuncia visita

Si erano ridotti negli ultimi giorni gli arrivi di migranti a Lampedusa, fermati e salvati dalle motovedette fuori dalle acque dell’isola ma ora, nel giro di poco più di 30 ore, una nuova ondata di arrivi di barconi e barchini ha portato sull’isola 1.609 persone.

E l’hotspot sull’isola più grande della Pelagie è di nuovo strapieno con circa 1.700 migranti dopo che, su disposizione della Prefettura di Agrigento e d’intesa con il Viminale, 230 hanno lasciato l’isola con il traghetto di linea per Porto Empedocle.

Durante la notte sono arrivati in quasi 400

Durante la notte sono arrivati 394 migranti. Sei i barconi, con a bordo da 35 a 136 persone, soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di Porto, guardia di finanza e da una nave svedese del dispositivo di Frontex. Poi sono giunti altri 169 migranti su 4 diverse imbarcazioni. Due barchini, con 87 persone, sono stati soccorsi al largo dalla motovedetta Cp327 della Capitaneria. Uno, con a bordo 43 sudanesi, è riuscito ad arrivare fino a Cala Guitgia e i migranti sono stati bloccati dai carabinieri direttamente sulla terraferma.

Altri 49 senegalesi, gambiani, guineani e ivoriani sono stati invece trasbordati e portati a molo Madonnina dalla nave Ong Nadir. E ancora, 238 persone sono sbarcate dopo che sono state soccorse 6 imbarcazioni. Sugli ultimi natanti c’erano da un minimo di 15 tunisini ad un massimo di 49 eritrei, siriani, sudanesi, egiziani, etiopi, nigeriani e senegalesi.

I viaggi partono da Tunisia e Libia

A detta dei nuovi sbarcati, i viaggi sono cominciati da Djerba e Al Amra in Tunisia e Zuarah e Abu Kammash in Libia. Ieri invece c’erano stati 19 approdi sull’isola, per un totale di 903 persone.

Gli ultimi 14 sbarchi nell’arco di tre ore, prima della mezzanotte. Dopo quell’ora, sono giunti in 50, partiti da Sfax in Tunisia; in 136 che si sono imbarcati lunedì sera da Sabratha in Libia; e altri 61 bengalesi, egiziani, pakistani e siriani e 52 egiziani e siriani partiti da Zuara.

Tra le barche fermate a largo di Lampedusa, il guardacoste della guardia di finanza ha agganciato e scortato fino al porto un barchino di 4 metri con a bordo un solo tunisino.

L’uomo ha riferito di essere partito dalla spiaggia di Mellouleche, in Tunisia. E poi gli sbrachi sono continuati: 2 barche con 90 persone, 114 migranti su altri due barconi, e, dopo le 18, 416 con 9 natanti, tutti portati al centro di accoglienza che si è rapidamente riempito. Ieri sera, alle 19, dopo il trasferimento di 262 persone, gli ospiti della struttura di contrada Imbriacola erano 138.

Il nuovo prefetto di Agrigento annuncia visita a Lampedusa

Il neo questore di Agrigento Tommaso Palumbo, che si è insediato proprio oggi, ha fatto sapere che andrà presto a Lampedusa, che conosce bene. “Devo andare ad affrontare la costituzione del commissariato che è una grande sfida – ha detto – Ho necessità di mettere in fila una serie di incontri istituzionali e conoscitivi. Non voglio far visite che siano prova di esistenza in vita, ma visite che abbiano un significato lavorativo per l’Ufficio che devo gestire”.